Paşinyan kapıya baktı: Türkiye sınırında

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan sosyal medya hesabından Armavir Bölgesi'ne yaptığı çalışma gezisi kapsamında, sınırın Ermenistan tarafındaki Margara Sınır Kapısı'nı ziyaret ettiği bilgisini paylaştı. Paşinyan paylaşımında, Margara Sınır Kapısı'nın 1 milyar dramlık (yaklaşık 2 milyon 575 bin dolar) projeyle modernize edildiğini belirtti. Türkiye-Ermenistan sınırı, 1993'te Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi nedeniyle kapatılmıştı. Sınır sadece, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından Şubat 2023'te iki kez, insani yardımın geçişi için açılmıştı.