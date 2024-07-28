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Dünya

Paşinyan kapıya baktı: Türkiye sınırında

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan-Türkiye sınırında yenilenen sınır kapısında incelemelerde bulundu. İki ülke arasındaki anlaşmaya göre kapı ilk önce üçüncü ülke vatandaşları ile diplomatik pasaportlu kişilere açık olacak. Sınır, Ermenistan’ın 1993’te Azerbaycan topraklarını işgal etmesi nedeniyle kapatılmıştı.

04:00 - 28/07/2024 Pazar
Güncelleme: 05:11 - 28/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan sosyal medya hesabından Armavir Bölgesi'ne yaptığı çalışma gezisi kapsamında, sınırın Ermenistan tarafındaki Margara Sınır Kapısı'nı ziyaret ettiği bilgisini paylaştı. Paşinyan paylaşımında, Margara Sınır Kapısı'nın 1 milyar dramlık (yaklaşık 2 milyon 575 bin dolar) projeyle modernize edildiğini belirtti. Türkiye-Ermenistan sınırı, 1993'te Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi nedeniyle kapatılmıştı. Sınır sadece, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından Şubat 2023'te iki kez, insani yardımın geçişi için açılmıştı.


#Ermenistan
#Türkiye
#Nikol Paşinyan
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