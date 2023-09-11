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Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Seren Som
17:54 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bugün (11 Eylül) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
  • Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alınmıştır.
  • Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurgulamış ve bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etmişlerdir."


#Recep Tayyip Erdoğan
#Nikol Paşinyan
#Ermenistan
28 dakika önce
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