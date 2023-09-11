Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan ile görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bugün (11 Eylül) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
- Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alınmıştır.
- Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurgulamış ve bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etmişlerdir."
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28 dakika önce