Paşinyan resmen açıkladı: Karabağ Azerbaycan'ın toprağıdır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’ın, Azerbaycan’ın toprağı olduğunu kabul etti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan, 86 bin 600 kilometrekarelik yüzölçümüyle Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü, Azerbaycan’ın da 29 bin 800 kilometrekarelik yüzölçümüyle Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıkladı. İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirvesi’ne katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Ermenistan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Paşinyan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 14 Mayıs’ta Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in ev sahipliğinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede ileriye doğru bir adım daha attıklarını belirtti. Paşinyan, Ermenistan, 86 bin 600 kilometrekarelik yüzölçümüyle Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü, Azerbaycan’ın da 29 bin 800 kilometrekarelik yüzölçümüyle Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklayarak, uluslararası mekanizmalar çerçevesinde ve Dağlık Karabağ’daki Ermenilerin güvenlik ve insan haklarının sağlanması amacıyla müzakerelerin başlatılması gerektiğini vurguladı. Paşinyan yaptığı açıklama ile 2020’de Dağlık Karabağ Savaşı’nın sonucunda Azerbaycan’ın kontrolüne geçen Dağlık Karabağ’ın, Azerbaycan’ın toprağı olduğunu kabul etmiş oldu.
Almatı Deklarasyonu'na atıfta bulundu
6 Ekim 2022'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in desteğiyle Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin 1991 tarihli Almatı Deklarasyonu temelinde düzeltilmesi konusunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le anlaşmaya vardıklarını anımsatan Paşinyan, söz konusu deklarasyonun Sovyet Ermenistan ve Sovyet Azerbaycan'ın idari sınırlarını devlet sınırları olarak öngördüğünü belirtti.
"Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Moskova'da barış anlaşmasını istişare edecek"
Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'ın 19 Mayıs Cuma günü Moskova'da barış anlaşmasıyla ilgili müzakereler yapacağını açıkladı.
Zaharova, aynı gün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla üçlü görüşme de yapacağını kaydetti.