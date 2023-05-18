Paşinyan resmen açıkladı: Karabağ Azerbaycan'ın toprağıdır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan, 86 bin 600 kilometrekarelik yüzölçümüyle Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü, Azerbaycan’ın da 29 bin 800 kilometrekarelik yüzölçümüyle Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıkladı. İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirvesi’ne katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Ermenistan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Paşinyan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 14 Mayıs’ta Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in ev sahipliğinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede ileriye doğru bir adım daha attıklarını belirtti. Paşinyan, Ermenistan, 86 bin 600 kilometrekarelik yüzölçümüyle Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü, Azerbaycan’ın da 29 bin 800 kilometrekarelik yüzölçümüyle Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklayarak, uluslararası mekanizmalar çerçevesinde ve Dağlık Karabağ’daki Ermenilerin güvenlik ve insan haklarının sağlanması amacıyla müzakerelerin başlatılması gerektiğini vurguladı. Paşinyan yaptığı açıklama ile 2020’de Dağlık Karabağ Savaşı’nın sonucunda Azerbaycan’ın kontrolüne geçen Dağlık Karabağ’ın, Azerbaycan’ın toprağı olduğunu kabul etmiş oldu.