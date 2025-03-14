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Avrupa Birliği Azerbaycan ve Ermenistan'ı tebrik etti

Avrupa Birliği Azerbaycan ve Ermenistan'ı tebrik etti

13:1314/03/2025, Cuma
AA
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Avrupa Birliği, Azerbaycan ve Ermenistan'ı barış anlaşmasından dolayı tebrik etti.
Avrupa Birliği, Azerbaycan ve Ermenistan'ı barış anlaşmasından dolayı tebrik etti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşması metninin tamamında uzlaşı sağlanmasını tebrik ederek, imza sürecinin de hızlı şekilde ilerletilerek sonuçlandırılması çağrısında bulundu.

Costa, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı, barış antlaşması metninin kesinleştirilmesi dolayısıyla tebrik ettiğini bildirdi.


'Avrupa Birliği desteklemeye hazır'

Bunun, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tam olarak normalleşmesi ve bölgenin açılması yönünde kararlı bir adım olduğunu belirten Costa,
"Şimdi sizi, barış anlaşmasının hızlı bir şekilde imzalanması için ilerlemeye teşvik ediyorum. AB, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve güvenliğe yönelik tüm ileri adımları desteklemeye hazırdır."
ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, dün, Ermenistan ile imzalanacak barış anlaşması metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını duyurmuştu.

Bir sonraki beklentilerinin Ermenistan anayasası ve diğer yasal mevzuatlarından Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı maddelerin kaldırılması olduğunu belirten Bayramov, Ermenistan anayasasının değiştirilmesinin barış için gerekli şartlardan biri olduğunu vurgulamıştı.

İki taraf, AB Konseyinin önceki Başkanı Charles Michel'in öncülüğünde 14 Aralık 2021'den itibaren birkaç tur bir araya gelmiş, ihtilaflı konuların çözüme kavuşturulması amacıyla müzakereler yapmıştı.



#Azerbaycan
#barış
#Ermenistan
#Avrupa Birliği

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