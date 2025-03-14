Avrupa Birliği Azerbaycan ve Ermenistan'ı tebrik etti

Bunun, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tam olarak normalleşmesi ve bölgenin açılması yönünde kararlı bir adım olduğunu belirten Costa,

"Şimdi sizi, barış anlaşmasının hızlı bir şekilde imzalanması için ilerlemeye teşvik ediyorum. AB, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve güvenliğe yönelik tüm ileri adımları desteklemeye hazırdır."