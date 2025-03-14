Barış için uzlaştılar: Anlaşma tamam

Azerbaycan ile Ermenistan arasında uzun süredir devam eden barış anlaşması müzakerelerinde olumlu netice alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'la imzalanacak barış anlaşması metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını bildirdi. Bakan Bayramov, 12. Küresel Bakü Forumu kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ermenistan'la yürütülen barış sürecine değinen Bayramov, "Barış anlaşmasının metnine ilişkin müzakereler tamamlandı. Mutabakat sağlanmayan 2 madde kalmıştı. Ermenistan bu 2 maddede de Azerbaycan'ın önerilerini kabul etti. Ermenistan anayasasının değiştirilmesinin barış için gerekli şartlardan biri olduğunu vurgulayan Bayramov, AGİT Misnk Grubu'nun da feshedilmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere değinen Başbakan Paşinyan, iki ülke diplomatik temsilcilerinin sürekli doğrudan temas halinde olduğunu belirterek, "(Ermenistan-Türkiye ilişkileri) Bu normalleşme üç ay, altı ay ya da bir yıl daha gecikebilir. Ancak bugün benim algım artık bunun yalnızca bir an meselesi olduğu yönünde ve bu süreçte sabırla ilerlemeliyiz" değerlendirmesini paylaştı. "Tarihte mutlak bir gerçek yoktur, tarihin her türlü algılanışı aslında siyasi bir algıdır" ifadelerini kullanan Paşinyan, "Resmi tutumumuz, (1915 Olaylarının) uluslararası alanda tanınmasının bugün dış politika önceliklerimiz arasında yer almadığıdır" ifadeleriyle Erivan'ın Türkiye'ye yönelik politikasında değişim yaşandığının işaretini verdi.