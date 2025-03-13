AB ile ABD arasında 'ek tarife' savaşı: Her şeye hazırlıklıyız

"Evet, ABD'den gelecek her şeye karşı hazırlıklıyız. Buna bir yıldan uzun süredir hazırlanıyoruz."

"Evet, ABD'den gelecek her şeye karşı hazırlıklıyız. Buna bir yıldan uzun süredir hazırlanıyoruz."

AB'nin karşı önlemlerine ABD tarafının yine karşılık vermesi durumuna hazırlıklı olduklarını vurgulayan Gill,

AB'nin karşı önlemlerine ABD tarafının yine karşılık vermesi durumuna hazırlıklı olduklarını vurgulayan Gill,

ABD ile tarifeleri önlemek için müzakere yürütmek istediklerini belirten Gill, ABD'nin dün aldığı kararın olası sonuçlarına karşı hazır olduklarını yineledi.

AB, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek tarifelere başlamasının ardından 26 milyar avroluk karşı önlem uygulanacağını bildirdi.

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