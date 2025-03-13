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AB ile ABD arasında 'ek tarife' savaşı: Her şeye hazırlıklıyız

AB ile ABD arasında 'ek tarife' savaşı: Her şeye hazırlıklıyız

17:5713/03/2025, Perşembe
AA
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AB, ABD ile tarife savaşına hazırlıklı olduğunu duyurdu.
AB, ABD ile tarife savaşına hazırlıklı olduğunu duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine karşı AB'nin aldığı önlemlere karşılık verilmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. "ABD'nin atacağı her adıma karşı hazırlıklıyız." diyen Gill, "Bu sürece bir yıldan uzun süredir hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gill, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün AB'nin ABD'ye karşı tarifeler uygulama planını hayata geçirmesi durumunda ek tarifelerle karşılık vereceği ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Her şeye hazırlıklıyız"

AB'nin karşı önlemlerine ABD tarafının yine karşılık vermesi durumuna hazırlıklı olduklarını vurgulayan Gill,
"Evet, ABD'den gelecek her şeye karşı hazırlıklıyız. Buna bir yıldan uzun süredir hazırlanıyoruz."
dedi.
Gill, ABD'nin dün çelik ve alüminyum ithalatına uygulamaya başladığı yüzde 25 oranındaki tarifelerden derin üzüntü duyduklarını belirterek,
"ABD'yi uygulanan tarifeleri derhal iptal etmeye çağırıyoruz."
ifadesini kullandı.

ABD ile tarifeleri önlemek için müzakere yürütmek istediklerini belirten Gill, ABD'nin dün aldığı kararın olası sonuçlarına karşı hazır olduklarını yineledi.

ABD'nin yüzde 25'lik tarifeleri

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik tarifeleri 12 Mart'ta yürürlüğe girdi.

AB, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek tarifelere başlamasının ardından 26 milyar avroluk karşı önlem uygulanacağını bildirdi.

AB tarafı, misilleme gümrük vergilerine tabi tutulabilecek ABD ürünleri listesi de yayımladı.

​​​​​​​Toplam 99 sayfalık ürün listesinde, et, tavuk, hindi, süt ve krema, kuruyemiş, kahve, meyve ve sebze, alkollü içecekler, sakız, elektronik sigara, Amerikan yaşam tarzıyla özdeşleşmiş viski, giysi, el aleti, makine ve motosiklet gibi çeşitli ürünler de bulunuyor.



#ABD
#Avrupa Birliği
#Çelik

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