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AB ile Orta Asya ülkeleri arasında 'kritik ham madde' anlaşması

AB ile Orta Asya ülkeleri arasında 'kritik ham madde' anlaşması

17:3813/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
AA
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Josef Sikela (solda), Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu (sağda) başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.
Josef Sikela (solda), Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu (sağda) başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Avrupa Birliği ile Orta Asya ülkeleri arasında kritik ham maddeler alanında işbirliğini geliştirmeye yönelik değeri 3 milyon avro olan bir sözleşme imzalandı. Avrupa Komisyonunun Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Üyesi Josef Sikela, Kazakistan'da yaptığı konuşmada, "Orta Asya'nın beş ülkesini de ziyaret etmeye karar vermem tesadüf değil." diye konuştu.

Kazakistan'a çalışma ziyareti gerçekleştiren Sikela, başkent Astana'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Toplantıda, taraflar, ulaştırma ve lojistik, kritik ham maddeler, yeşil enerji, dijitalleşme, iklim değişikliği, uzay konuları başta olmak üzere ikili ve bölgesel işbirliğinin öncelikli alanlarındaki projeleri değerlendirdi.

"Kazakistan AB ile ortaklığını geliştirmeye kararlı"

Nurtleu, burada yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın AB ile ortaklığını daha da geliştirmeye kararlı olduğunu belirterek,
"Bağımsızlık yıllarından bu yana Astana ile Brüksel arasında güçlü bir siyasi diyalog kuruldu."
dedi.
Sikela da Kazakistan'ın stratejik ortak olarak büyük önem taşıdığına işaret ederek,
"Her iki bölge için de karşılıklı yarar sağlayacak ve yeni ufuklar açacak, sürdürülebilir büyüme, ekonomik güvenlik ve istikrarlı bir gelecek için çabalıyoruz."
diye konuştu.

Toplantı sonrası, Avrupa Yatırım Bankasından Kazakistan Kalkınma Bankasına 200 milyon avro tutarında kredi garantisine ilişkin anlaşmanın yanı sıra AB ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında Kazakistan ve Orta Asya'da kritik ham maddeler alanında 3 milyon avro değerinde projelerin geliştirilmesine yönelik sözleşme imzalandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Avrupa Komisyonunun Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Üyesi Sikela'yı kabul etti.

Tokayev, Kazakistan'ın AB'nin Orta Asya'daki kilit ortağı olmaya devam ettiğini vurguladı.

"Ziyaretin tesadüf değil"

Sikela da bu ziyaretini önemli görev olarak değerlendirdiğine dikkati çekerek, "Orta Asya'nın beş ülkesini de ziyaret etmeye karar vermem tesadüf değil. Bu, AB'nin Kazakistan ve bölgedeki diğer devletlerle daha derin ve daha sürdürülebilir ilişkiler sağlama niyetini açıkça doğrulamaktadır." ifadelerini kullandı.




#ham madde
#Kazakistan
#Avrupa Birliği

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