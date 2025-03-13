Türk Devletleri birinci Uluslararası Hukuk Kongresi İstanbul'da gerçekleştirilecek

Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenecek kongrede, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkeler başta olmak üzere, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Macaristan ve Türkmenistan gibi ülkelerden akademisyenler, hukukçular ve bilim insanları bir araya gelecek. Bunun yanı sıra kongre boyunca Almanya, İran, Irak, Çin ve Kosova'dan da katılımcılar yer alacak.

Kongrede ele alınacak konular

Hukuk alanında ortak bir yaklaşım geliştirmek, mevcut hukuk sistemlerindeki benzerlikleri ve farklılıkları belirleyerek ortak çalışma alanları oluşturmak amacıyla düzenlenecek kongrede, yer alacak konular ise şöyle sıralandı:

“Hukuk devleti ilkesi ve anayasal gelişmeler,





“Türk dünyasında ortak hukuk eğitimi ve müfredat önerileri,





“Türk Devletleri için ortak tahkim merkezi kurulması,





“Siber güvenlik ve dijital hukukun geleceği,





“Müşterek arabuluculuk ve tahkim mekanizmaları,





“Adli iş birlikleri ve ortak hukuki süreçler,





“Türk Devletleri'nin ortak hukuk mirasının tespiti ve korunması.”





Kongre kapsamında; bu konuların alanında uzman akademisyenler, hukukçular ve bilim insanları tarafından ele alınarak geleceğe dönük somut adımların atılması hedefleniyor.





Uluslararası ve hakemli Hukuk Kongresi

Türk Devletleri 1'inci Uluslararası Hukuk Kongresi, yalnızca akademik bir etkinlik olmanın ötesine geçerek, Türk dünyasının hukuki entegrasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan somut projelere zemin hazırlamayı hedefliyor. Bu bağlamda, kongrede sunulan bildiriler değerlendirilerek, uluslararası hakemli bir kongre kitabında yayımlanacak. Ayrıca, kongre sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek.

Kongrenin Onursal Başkanı, Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan olacak. Kongre başkanları ise Prof. Dr. Feridun Yenisey, Prof. Dr. Dr. h.c Yener Ünver ve Ecem Elif Ünal olarak belirlendi.





Bilim kurulu ise Türkiye, Macaristan, Kazakistan, Almanya, Özbekistan ve diğer ülkelerden çok sayıda akademisyeni ve hukukçuyu bir araya getirerek kongrenin yüksek akademik düzeyde gerçekleşmesini sağlayacak. Türk dünyasında hukukun gelişimine katkıda bulunmak, akademik ve hukuki iş birliklerini güçlendirmek ve ortak hukuki değerleri güçlendirmek isteyen akademisyenler, hukukçular, bilim insanları ve ilgili tüm uzmanlara açık olan kongreye dair, üniversitenin web sitesi üzerinden detaylı bilgiye ulaşılabilir.







