Bakan Memişoğlu KKTC'li mevkidaşı Dinçyürek ile görüştü: Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve beraberindeki heyet Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Memişoğlu, Dinçyürek ile iki ülkenin sağlık alanında yürüttüğü mevcut işbirliklerini geniş bir yelpazede ele aldıklarını belirtti. Memişoğlu, "Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyarette, Dinçyürek ile iki ülkenin sağlık alanında yürüttüğü mevcut işbirliklerini geniş bir yelpazede ele aldıklarını belirtti.
İlerleyen dönemde gerçekleştirecekleri çalışmalara yönelik istişarelerde bulunduklarını aktaran Memişoğlu, "Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.