Sağlık Bakanı Memişoğlu: Aile hekimliklerini güçlendireceğiz

"Rize'deki bir hastamız başka bir yere sağlık hizmeti almak için muhtaç olmamalı. İnşallah bunu sağlayacağız. Daha iyi sağlık hizmeti sunacağız. Bunun yanında özellikle Rize'de aile hekimliğini, temel sağlık hizmetlerini, hastalanmadan sağlığımızı korumayla ilgili büyük bir çaba harcamamız gerektiğini de görüyorum. Özellikle yaşlılarımıza, çocuklarımıza hizmetleri daha çabuk, daha erken ulaştırabilecek aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerini de güçlendireceğiz. Bu konudaki planlamaları çok yakın zamanda halkımıza duyuracağız."