AB güç kaybını Türkiye ile bitirir

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı ağırladı. Erdoğan, konuğunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı ağırladı. Erdoğan, konuğunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Törenin ardından Erdoğan ve Tusk, baş başa bir görüşme yaptı. İkili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, görüşmelerde Türkiye-Polonya ilişkilerini güçlendirme ve çeşitlendirme iradelerini teyit ettiklerini söyledi.
TİCARETTE 15 MİLYAR DOLAR HEDEFİ
Erdoğan ikili ticareti geliştirmek istediklerini belirterek. "2024 yılında yaklaşık 12 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da ileriye taşımakta kararlıyız. Yeni ticaret hacmi hedefi olarak 15 milyar doları tespit ettik" şeklinde konuştu.
AB'YE TAM ÜYELİK STRATEJİK HEDEFİMİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin stratejik hedefimiz olduğunu her vesileyle vurguluyoruz. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusunda olduğumuzu muhataplarımızla sık sık paylaşıyoruz" diye konuştu. Mevcut tartışmaların bu işbirliğinin ne kadar kritik önemde olduğunu bir kez daha gösterdiğini bildiren Erdoğan, "Şunu bugün bir kez daha açıkça söylemek isterim. Avrupa Birliği, güç ve irtifa kaybının önüne geçmek hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir" diye konuştu.
Polonya'nın, Türkiye'nin AB üyelik sürecine yönelik desteğini artırarak sürdürmesine dair beklentisini Tusk'la paylaştığını dile getiren Erdoğan, ABD ile Ukrayna arasında varılan ateşkes anlaşmasını da olumlu bulduklarını bildirdi.
POLONYA TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYOR
Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Türkiye'nin AB adaylığı sürecine ilişkin, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme sürecinin gerçekten artık gerçekçi ve elle tutulur bir süreç olmasını temenni ediyoruz. Biz bugüne kadar hep Türkiye'yi bu konuda destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Tusk, "Türkiye'yi hep AB üyeliği konusunda destekledik" diye konuştu.