Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya da olumlu adım atmalı

Polonya ile 6 asrı aşan köklü tarihlerinden aldıkları güçle bölgeyi ilgilendiren her konuyu açık yüreklilikle iki müttefik ve stratejik ortak olarak ele aldıklarını belirten Erdoğan, Tusk ve heyetiyle yaptıkları görüşmelerde Türkiye-Polonya ilişkilerini güçlendirme ve çeşitlendirme iradelerini teyit ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin stratejik hedefimiz olduğunu her vesileyle vurguluyoruz. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusunda olduğumuzu muhataplarımızla sık sık paylaşıyoruz." dedi.

"Kalıcı bir barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız"

"Kalıcı bir barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız"

"Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durum da gündemimizin en ön sıralarında yer aldı. Dün Amerika ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu ve önemli buluyoruz. Şimdi Rusya'nın da bu adıma yapıcı şekilde mukabele etmesini temenni ediyoruz. Türkiye'nin bu savaşla ilgili tutumu ilk günden beri gayet sarihtir. Daha fazla kan akmamasını, her iki komşumuzun adil bir barışla savaşı sonlandırmasını istiyoruz. Son gelişme Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa, biz görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Daha önce de ifade ettiğim gibi bölgemiz savaşa, çatışmaya ve gözyaşına doymuştur. Ümidimiz bölgemizin uzun bir süredir içinde bulunduğu cendereden bir an önce çıkması, huzura ve istikrara kavuşmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Başbakan Sayın Tusk'un ziyaretinin ikili ve çok taraflı iş birliğimize katkıda bulunmasını diliyorum."