Avrupa Birliği Türkiye ile savunma işbirliğini güçlendirmek istiyor

Costa, bu sabah video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile İzlanda Başbakanı Kristrun Mjoll Frostadottir'i dün Brüksel'de düzenlenen Ukrayna ve Avrupa'nın savunması konulu zirveyle ilgili bilgilendirdiklerini belirtti.

"Benzer düşünen NATO ortaklarıyla işbirliğimiz uluslararası güvenlik için hayati önem taşıyor. Ukrayna için de. Savunma konusundaki ortak çabalarımızı artırmak için de."