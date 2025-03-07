Fransız Le Monde'den zayıflayan AB'ye kurtuluş reçetesi: Türkiye vazgeçilmez bir ortak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkiler kurmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'nın en büyük destekçilerinden biri olduğu vurgulanan haberde, "Türkiye, Rusya'nın Karadeniz bölgesindeki saldırgan yayılmasını, kendi ülkesinin jeopolitik ve enerji güvenliği açısından bir tehdit olarak algılamadan edemiyor." denildi.