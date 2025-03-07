Fransız Le Monde'den zayıflayan AB'ye kurtuluş reçetesi: Türkiye vazgeçilmez bir ortak

Fransa merkezli Le Monde gazetesi, Türkiye'nin, zayıflayan Avrupa Birliği (AB) için artık vazgeçilmez bir ortak haline geldiğini yazdı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 yıldır yönettiği Türkiye'nin Rusya ile hem iş birliği yaptığı hem de etkisine sınır koyduğu vurgulanırken, "Türkiye, milimetrik bir denge politikası yürütüyor." ifadeleri kullanıldı.
Le Monde'un "Eskiden 'zahmetli' bir ortak görülen Türkiye, zayıflayan Avrupa Birliği için vazgeçilmez hale geldi" başlıklı haberinde, Ukrayna bağlamında Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna'ya desteğini teyit etmek amacıyla 17 Şubat'ta Paris'te düzenlenen Ukrayna Zirvesi'nde 7 Avrupalı ülke lideri ile NATO ve uluslararası kurum temsilcilerini bir araya getirdiği hatırlatıldı.
"Bir ülkenin yokluğu öne çıkıyordu: NATO'nun ikinci askeri gücü olan Türkiye"
"Hata Hakan Fidan'ın çağrılmasıyla giderildi"
ABD'de Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance arasındaki tartışmanın süreci değiştirdiğine işaret edilen haberde, ABD merkezli Hudson Institute düşünce kuruluşundan Orta Doğu uzmanı Zineb Riboua'nın, Paris'teki zirvede Türkiye'nin olmamasını "stratejik hesaplama hatası" olarak nitelendirdiği aktarıldı.
Haberde, bu hatanın 2 Mart'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çağırılmasıyla giderildiği ve Fidan'ın, zirve sonrası ülkesinin Avrupa için müzakere edilmekte olan yeni güvenlik mimarisine katılımının önemini vurguladığı belirtildi.
"Türkiye, Avrupa için vazgeçilmez hale geldi"
"Erdoğan, milimetrik bir denge politikası yürütüyor"
Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 yıldır yönettiği Türkiye'nin, Rusya ile işbirliği yapabilen ve Suriye'de bu ülkenin etkisine sınır koyabilen nadir bölgesel güçlerden biri olduğuna işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:
18 Şubat'ta Ukrayna'yı görüşmek üzere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Suudi Arabistan'da bir araya geldiği hatırlatılırken, aynı zamanda Zelenskiy'nin Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü belirtildi.
Haberde, "Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nı ağırlayarak 'Türkiye'nin, Ukrayna'nın geleceğinin belirlenmesinde kilit aktör olmaya devam ettiği' mesajını verdi." ifadesi kullanılırken, Zelenskiy'nin, "AB, Türkiye ve İngiltere'nin, bölgeleri için güvenlik garantilerinin oluşturulması amacıyla ABD ile görüşmelere katılması gerektiğini" söyleyerek bu düşünceyi desteklediği kaydedildi.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinde, Ukrayna'yı desteklemekten çekinen birçok Avrupalı ülkenin aksine Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'ne dayanarak Boğazları Rus savaş gemilerine kapattığı; ayrıca Türkiye'nin Kiev hükümetine Bayraktar TB2 SİHA'ları sağladığı kaydedildi.