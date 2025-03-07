Yunan basını: Türkiye 'Avrupa'nın güvenliği' için liderliğe hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçiler İftarı’nda, Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu iklimin sürdürülmesi vurgusu yapmış, "Türkiye'siz Avrupa güvenliği düşünülemez" yorumunda bulunmuştu.





Bu olumlu mesajların ardından, Yunan basınında yer alan Türkiye hakkında övgü dolu haber ve yorumlar dikkat çekiyor.





Kathimerini gazetesi "Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa güvenliği açısından giderek artan önemine uyum sağlamalı" başlığını attı.





'Türkiye 'Avrupa'nın güvenliği' için liderliğe hazır'

Aynı gazetedeki bir başka haberde ise Türkiye'nin Avrupa savunmasında aldığı role dikkat çekildi, "Türkiye'nin 'Avrupa'nın güvenliği' için liderliğe hazır" yorumuna yer verildi.





Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olmasa bile birçok üye ülkeyle savunma alanında ortaklıklar kurduğu detaylarıyla anlatıldı.





Ta Nea gazetesinde yer alan haberlerde ise, Amerika Birleşik Devletleri - Avrupa Birliği - Türkiye üçgeninde dışarıda kalmaktan korkan Yunanistan'ın, Türkiye ile iyi geçinmesinin en doğru seçenek olduğuna vurgu yapıldı.





Ankara'da kritik toplantı

Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in birbirlerini arayarak doğum günlerini kutlamaları ve iyi dileklerde bulunmalarının da olumlu atmosfere katkıda bulunduğuna vurgu yaptı.



