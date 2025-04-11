Rusya: Ukrayna son 24 saatte enerji altyapılarımıza 5 kez saldırı düzenledi

Saldırı sonucu bu bölgelerdeki bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte Rus enerji altyapı unsurlarına 5 kez saldırı düzenledi. Kiev yönetimi, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşmayı ihlal ederek Rus enerji altyapısını tek taraflı olarak vurmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.