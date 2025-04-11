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Rusya: Ukrayna son 24 saatte enerji altyapılarımıza 5 kez saldırı düzenledi

Rusya: Ukrayna son 24 saatte enerji altyapılarımıza 5 kez saldırı düzenledi

15:0211/04/2025, Cuma
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın son 24 saat içinde, ABD ile yapılan mutabakata rağmen enerji altyapılarına beş ayrı saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 24 saatte Rus toprağı Bryansk ve Kursk ile ilhak edilen Luhansk bölgelerindeki enerji altyapı tesislerine saldırılar düzenlediği belirtildi.


  • Saldırı sonucu bu bölgelerdeki bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte Rus enerji altyapı unsurlarına 5 kez saldırı düzenledi. Kiev yönetimi, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşmayı ihlal ederek Rus enerji altyapısını tek taraflı olarak vurmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji ve altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.


Ancak anlaşmaya rağmen Moskova ve Kiev, birbirlerine enerji ve altyapı tesislerine karşılıklı saldırıları sürdürdüğü suçlamasında bulunuyor.



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