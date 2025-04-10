İstanbul'daki Rus ve ABD heyetlerinin görüşmesi yaklaşık 5,5 saat sürdü: Rusya tarafı detayları duyurdu

Türk ve yabancı basın mensuplarının takip ettiği toplantıya önce Rus heyeti ardından da ABD heyeti geldi. Görüşme için Rus heyeti Başkonsolosluğa saat 09.27'de, ABD heyeti ise saat 09.44'te geldi. Tarafların Başkonsosluk binasına girmesinin ardından toplantı saat 10.00'da başladı. Görüşmede, Rusya adına ABD Büyükelçisi Alexander Darchiev başkanlığındaki heyet yer alırken, ABD tarafına ise Rusya ve Orta Avrupa Devlet ve Hükümet Başkan Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya Türk ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Toplantıyı başkonsolosluk önünde gün boyunca çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci takip etti. Görüşme sırasında bina çevresinde güvenlik önlemleri dikkat çekti. Toplantıda büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen teknik ve idari sorunların çözümüne yönelik başlıkların ele alındığı öğrenildi. Saat 12.30'da yemek arası verilen toplantının ikinci oturumu 14.00'te başladı. Heyetlerin görüşmesinin ardından ABD heyeti saat 15.30 sıralarında Başkonsolosluk binasından ayrıldı. Görüşme yaklaşık 5,5 saat sürdü. Rus heyetinin Başkonsolosluktaki çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi edinildi. İki ülke heyetleri daha önce ilk toplantılarını ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na ait Arnavutköy'deki rezidansta gerçekleştirmiş o görüşme ise yaklaşık 7 saat sürmüştü.

Rusya tarafından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "10 Nisan'da İstanbul'da, iki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesi ve ikili "dosyada" biriken "tahriş edici" unsurların ortadan kaldırılması amacıyla Rusya-Amerika uzman istişareleri turu gerçekleştirildi. Rusya'nın Washington Büyükelçisi A.N. Darçiyev ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Yardımcısı S. Coulter başkanlığındaki heyetler, Rus ve Amerikan diplomatik misyonlarının kesintisiz bankacılık ve finansal hizmetlerle desteklenmesini ve ayrıca Rusya Federasyonu'nun BM ve diğer uluslararası kuruluşların bütçelerine katkılarını sağlamaya yönelik karşılıklı yükümlülüklerin altını çizen notaları teati etti. Rusya tarafının, ABD makamları tarafından el konulan ve mülkiyeti Rusya Federasyonu'na ait olan altı diplomatik taşınmazın iadesi konusunu gündeme getirmesi bağlamında, bir 'yol haritası' geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Rusya'nın Büyükelçisi A.N. Darçiyev, bu yönde acil pratik adımların, özellikle Rus temsilcilerin bu mülkleri denetleme ve uğranılan zararın değerlendirilmesi amacıyla derhal erişim sağlamalarının önemine dikkat çekti. Diplomatik misyon personelinin vize işlemlerinin ve ev sahibi ülkede hareket serbestisinin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürüldü. Rusya Büyükelçisi, doğrudan hava ulaşımının yeniden başlatılması gibi karşılıklı güvenin pekiştirilmesine ve iş ile toplumlar arası bağların genişletilmesine katkı sağlayacak büyük meselelerin çözümüne daha kararlı şekilde yönelme çağrısında bulundu. İstişarelerin sonucunda, dile getirilen önerilerin hızlı bir şekilde ele alınmasına karar verildi. Hedef, tarihleri üzerinde çalışılan bir sonraki istişare turuna kadar karşılıklı kabul edilebilir çözümlere ulaşmak" ifadeleri yer aldı.