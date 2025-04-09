ABD: Rusya ile İstanbul'daki görüşmede gündem Ukrayna değil

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD ve Rus heyetlerinin 10 Nisan'da İstanbul'da bir araya geleceğini belirterek, Ukrayna'nın gündemde olmayacağını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD ve Rus heyetlerinin 10 Nisan'da İstanbul'da bir araya geleceğini belirterek, Ukrayna'nın gündemde olmayacağını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, “ABD ve Rus heyetleri, ikili misyonlarımızın operasyonlarını daha da istikrarlı kılmak için çalışmak üzere 10 Nisan'da, İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek” dedi.
Bruce, görüşmelerde, siyasi veya güvenlikle ilgili bir konunun konuşulmayacağını, Ukrayna'nın da kesinlikle gündemde olmayacağını kaydetti.
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