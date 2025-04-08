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ABD Japonya'nın güneyine keşif uçağı konuşlandıracak

ABD Japonya'nın güneyine keşif uçağı konuşlandıracak

15:138/04/2025, Salı
AA
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Nakatani, uzun menzilli keşif uçağı MQ-4C'nin Okinawa ve diğer güney adalarında süresiz olarak konuşlandırılacağını kaydetti.
Nakatani, uzun menzilli keşif uçağı MQ-4C'nin Okinawa ve diğer güney adalarında süresiz olarak konuşlandırılacağını kaydetti.

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, ABD'nin istihbarat ve gözetleme faaliyetleri kapsamında Japonya'nın güneyine büyük keşif uçakları konuşlandırmayı planladığını açıkladı.

Kyodo News'in haberine göre,
Bakan Nakatani, MQ-4C Triton uçaklarının birkaç hafta içinde Kadena Hava Üssü dışında faaliyet göstermeye başlamasının beklendiğini belirtti.
Nakatani, uzun menzilli keşif uçağı MQ-4C'nin Okinawa ve diğer güney adalarında süresiz olarak konuşlandırılacağını kaydetti.
ABD kuvvetleri, geçen yıl da mayıs ve eylül arasında Kadena Hava Üssü'nde 2 adet MQ-4C konuşlandırmıştı.
Japon medyası, geçen ay da Tokyo'nun acil durumlarda düşman hedeflerini vurmak üzere güneybatıdaki Kyushu Adası'na uzun menzilli füzeler yerleştirmeyi planladığını bildirmişti.

Çin ve Rusya askeri ilişkileri Japonya'nın radarında

Japonya'da bugün yayımlanan 2025 yılı dış politika raporunda ise Çin ve Rusya'nın askeri ilişkilerinin "sıklaştığına" işaret edildi.

Tokyo, ayrıca söz konusu raporunda, Moskova ve Pyongyang arasında artan askeri bağlantılardan duyduğu endişeyi vurgularken ABD ile daha güçlü bir güven ilişkisi kurma arzusunun da altı çizildi.

Raporda, ayrıca, Orta Doğu'da artan çatışmalar nedeniyle uluslararası toplumun daha fazla bölünme ve çatışma yaşadığı belirtildi.


#ABD
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