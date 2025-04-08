ABD Japonya'nın güneyine keşif uçağı konuşlandıracak

Nakatani, uzun menzilli keşif uçağı MQ-4C'nin Okinawa ve diğer güney adalarında süresiz olarak konuşlandırılacağını kaydetti.

Nakatani, uzun menzilli keşif uçağı MQ-4C'nin Okinawa ve diğer güney adalarında süresiz olarak konuşlandırılacağını kaydetti.

Tokyo, ayrıca söz konusu raporunda, Moskova ve Pyongyang arasında artan askeri bağlantılardan duyduğu endişeyi vurgularken ABD ile daha güçlü bir güven ilişkisi kurma arzusunun da altı çizildi.