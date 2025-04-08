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Japonya Kuzey Kore'ye yaptırımlarını 2 yıl uzattı

Japonya Kuzey Kore'ye yaptırımlarını 2 yıl uzattı

11:378/04/2025, Salı
AA
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Kuzey Kore'ye ait unsurların 1970-80'lerde alıkoyduğu Japon vatandaşlarına yönelik sorun sürüyor.
Kuzey Kore'ye ait unsurların 1970-80'lerde alıkoyduğu Japon vatandaşlarına yönelik sorun sürüyor.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, ülkesinin Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımların 2 yıl daha uzatılacağını bildirdi.

Japan Times gazetesinin haberine göre Hayaşi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın, nükleer programlarıyla Japon vatandaşlarını alıkoyduğunu hatırlattı.


Bu yüzden Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların 2 yıl daha uzatılacağını belirten Hayaşi, yaptırımların Kuzey Kore'ye ait gemilerin Japonya limanlarına girişini ve iki ülke arasında ticaretin yasaklanmasını kapsayacağını kaydetti.


Hayaşi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yaptırım kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.


Kuzey Kore'nin nükleer programlarını birçok ülke tehdit olarak algılarken Tokyo-Pyongyang arasında Kuzey Kore'ye ait unsurların 1970-80'lerde alıkoyduğu Japon vatandaşlarına yönelik sorun sürüyor.


#Japonya
#Kuzey Kore
#yaptırım

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