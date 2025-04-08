Japonya Kuzey Kore'ye yaptırımlarını 2 yıl uzattı

Japan Times gazetesinin haberine göre Hayaşi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın, nükleer programlarıyla Japon vatandaşlarını alıkoyduğunu hatırlattı.

Bu yüzden Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların 2 yıl daha uzatılacağını belirten Hayaşi, yaptırımların Kuzey Kore'ye ait gemilerin Japonya limanlarına girişini ve iki ülke arasında ticaretin yasaklanmasını kapsayacağını kaydetti.