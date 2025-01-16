Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore'ye karşı ortak tatbikat

Yonhap haber ajansının Güney Kore Kara Operasyonları Komutanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Güney Kore ile ABD, başkent Seul yakınlarında 14 Ocak'ta başlayan ve üç gün sürmesi planlanan bir askeri tatbikata devam ediyor.