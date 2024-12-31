Güney Kore 'süper yaşlı toplum' kategorisine girdi

Yonhap'ın Güney Kore İçişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, ülkedeki 65 yaş ve üzeri kişi sayısı 10,24 milyona ulaştı.

Yaşlıların 51,22 milyon kişilik nüfusun yüzde 20'sine tekabül etmesi nedeniyle Güney Kore, "süper yaşlı toplum" kategorisine girmiş oldu.