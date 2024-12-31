Uçak faciasında ihmaller zinciri mi?

Jeju Air havayolu firmasına ait uçağın turizm acentelerine kiralandığı ve charter seferi yaptığı ortaya çıktı. Kaza yaşanmadan önce son 48 saatte uçağın 6 ülkeye giderek toplamda 13 uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi. 181 yolcu ve uçuş görevlisinin bulunduğu uçağın pilotu kuş sürüsü uyarısının ardından yardım çağrısında bulundu. Uçak, 19. pistteki istinat duvarına çarpmasıyla felaket yaşanırken korkunç kazadan sadece 2 uçuş görevlisinin kurtulduğu ortaya çıktı. Güney Kore merkezli tur operatörü Y tarafından kiralanan ve Charter olarak tabir edilen uçuşlar gerçekleştiren uçak, Hristiyanların dini bayramı Noel için Tayland'a seyahat eden bir grubun ülkelerine dönüş uçuşuydu. Uçak, son dört uçuşunun ikisini, Hana Tour ve Modo Tour gibi büyük tur operatörleri tarafından da kiralanarak gerçekleştirdi. Muan, Jeju ve Incheon Uluslararası Havalimanları ile 3 kez yurt içi seyahat gerçekleştiren uçak, Çin'den Tayland'a, Malezya'dan, Japonya'ya ve oradan da Tayvan'a uçarak 5 havalimanı arasında sefer yaptı.

Ancak 2216 sefer sayılı uçağın inişine ilişkin video görüntülerini inceleyen uzmanların eleştirileri, havaalanı inşaatının bir rolü olup olmadığına odaklandı. Silla Üniversitesi'nde Havacılık Bilimi Profesörü ve eski bir pilot olan Kim Kwang-il, AFP'ye yaptığı açıklamada, “O bölgede hiç de sağlam bir yapı olmamalıydı. Normalde bir pistin sonunda böyle katı bir engel bulunmaz, bu uluslararası havacılık güvenliği standartlarına aykırıdır. Söz konusu yapı uçağın düşmesine ve alev almasına neden olmuştur" diye konuştu. Kim, şunları ekledi: “Havaalanının dışında genellikle sadece çitler vardır, bunlar yumuşaktır ve önemli bir hasara neden olmazlar. Uçak daha fazla savrulabilir ve doğal bir şekilde durabilirdi. Gereksiz yapı son derece üzücü.” Kazanın gerçekleştiği Musan Havalimanı'nda açıklama yapan Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, şu ana kadar 141 kişinin kimliğinin teyit edildiğini belirtti. Yetkililer, cesetlerin havalimanındaki bir hangara taşındığını ve ailelere teslim edilene kadar muhafaza edilmeleri için soğutma tesisi kurulduğunu belirtti. Yetkililer Jeju adlı şirket hakkında soruşturma başlatıldığını ve uçak kazasının ardından yerli havayolları tarafından işletilen tüm Boeing 737-800 tipi uçakların denetimlere tabi tutulacağını kaydetti.