Güney Kore'de uçak faciası: Duvara çarpıp patladı

Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, 179 kişi hayatını kaybetti, iki kişi kurtuldu. Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jeju Air hava yolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı. İniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçak, havalimanını çevreleyen duvara çarparak infilak etti. Güney Kore hükümeti, Muan Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan kazanın ardından 7 günlük ulusal yas ilan etti.

İniş takımları açılmadı

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını aktardı. Ulusal televizyonlarda yayınlanan görüntülerde gövdesi üzerinde piste inmeye çalışan uçağın yavaşlayamadığı ve pistin sonundaki duvara çarptığı görüldü. Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığının açıklamasında, uçak inmeden yaklaşık 6 dakika önce kontrol kulesinin, "kuş çarpmasına" karşı uyardığı, pilotun daha sonra "imdat" çağrısı yaptığı aktarıldı. Yetkililer, iniş takımları arızasının, kuş çarpmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

Tamamen yok oldu

İtfaiye ekipleri, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olan uçaktaki yangını söndürdü, 2 kabin personelini kurtardı. 181 kişiyi taşıyan uçaktaki kalan 179 kişinin öldüğü belirtildi. Bir itfaiye yetkilisi, "Uçak neredeyse tamamen yok oldu, hayatını kaybedenleri teşhis etmek güç. Kalıntıların incelenmesi zaman alacak" dedi.

En küçük yolcu 3 yaşında

Bangkok-Muan seferini yapan uçaktaki 175 yolcu ve 6 kişilik mürettebattan 2'sinin Tayland vatandaşı, diğerlerinin ise Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi. Uçaktaki yolcuların yaşlarının 3 ila 78 arasında değiştiğini kaydeden yetkililer yolcuların çoğunluğunun 40, 50 ve 60’lı yaşlarda olduğunu bildirdi.

7 günlük ulusal yas

Olay yerinde incelemeler devam ederken, Güney Kore hükümeti 7 günlük ulusal yas ilan etti. Hükümet ve resmi binalarda bayraklar yarıya indirilecek, memurlar ise hayatını kaybedenlerin anısına siyah kurdela takacak.

Kara kutular bulundu

Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçağın düştüğü alanda yürütülen çalışmalarda enkazdan hem uçuş hem de ses kayıtlarını içeren kara kutuların bulunduğu ve kara kutuların kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturmaya yardımcı olacağı bildirildi.

Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, uçak kazasına ilişkin sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, mesajında, "Dostumuz Kore Cumhuriyeti'ndeki Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen elim uçak kazası bizleri derinden üzmüştür. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükümetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı da kazaya ilişkin bir taziye mesajı yayımladı.

KLM'den acil iniş

Norveç'ten Hollanda'ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağı pistten çıktı. Hollanda Kraliyet Havayolu KLM'den yapılan açıklamaya göre, uçak, havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi. Acil iniş sırasında Boeing 737-800 tipi uçak, pistten çıkarak çimenlik alana kaydı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın herhangi bir zarar görmediği belirtildi.

Kanadı alev aldı

PAL Airlines adlı firmaya ait uçak, Kanada'nın St. John's kentinden Halifax'a gitmek üzere havalandı. Halifax'taki havalimanına inişi sırasında sol kanadından duman çıktığı görülen uçağın bir kısmı alev aldı. Uçaktan tahliye edilen yolcuların, sağlık kontrolünden geçtiği aktarıldı.







