Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD'de itfaiye aracıyla tren çarpıştı: 15 kişi yaralandı

ABD'de itfaiye aracıyla tren çarpıştı: 15 kişi yaralandı

07:2629/12/2024, Pazar
AA
Sonraki haber
Yerel yetkililer, bu yıl aynı kavşakta ikinci kaza olduğunu bildirdi.
Yerel yetkililer, bu yıl aynı kavşakta ikinci kaza olduğunu bildirdi.

ABD'nin Florida eyaletinde, itfaiye aracıyla trenin çarpışması sonucu 3'ü itfaiyeci 15 kişi yaralandı.

Florida'da Delray Beach kentinde bu sabah, Orlando ve Miami arasında hizmet veren yolcu treni ile bir itfaiye aracının kafa kafaya çarpıştığı bildirildi.


İtfaiye aracının, yolcu taşıyan Brightline adlı işletmeye ait tren ile çarpışması sonucu 3 itfaiyeci ile trende seyahat eden 12 kişinin yaralandığı, hastaneye kaldırılan itfaiyecilerin sağlık durumlarının "stabil" olduğu belirtildi.


İnternette paylaşılan görsellerde, Delray Beach şehir merkezinde meydana gelen kazada, yüksek hızlı yolcu treninin lokomotif kısmında büyük hasar oluştuğu, kondüktör kabininin camlarının kırıldığı tespit edildi.


Görgü tanıkları, kazaya karışan itfaiye aracının iki parçaya ayrıldığı, aracın bazı parçalarının trenin lokomotifine sıkıştığı ve araçta mahsur kalan itfaiyecilerin diğer meslektaşları tarafından güçlükle kurtarıldığı bilgilerini paylaştı.


Yerel yetkililer, bu yılın başında aynı kavşakta, aynı işletmeye ait iki ayrı trenin karıştığı kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve söz konusu kazalarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü kaydetti.



#Florida
#itfaiye aracı
#kaza

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2000-2008 arası SGK sigorta girişi olanlar dikkat! EYT sonrası erken emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilik tarihi, şartları yaş, prim, yıl tablosu...