Putin’den Aliyev'e ‘uçak’ özrü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Putin’in bu görüşmede Aliyev’den özür dilediği açıklandı. Rusya'nın Interfax haber ajansının haberine göre, iki lider Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait bir yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesi konusunu ele aldı. Interfax, Rusya Devlet Başkanı'nın söz konusu olay 'Rusya hava sahasında gerçekleştiği' için Aliyev'den özür dilediğini kaydetti. Hafta içi AZAL uçağı Kazakistan'da düşmüş, Rus hava savunma sisteminin uçağı vurduğu iddia edilmişti.