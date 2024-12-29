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Putin’den Aliyev'e ‘uçak’ özrü

Putin’den Aliyev'e ‘uçak’ özrü

04:0029/12/2024, Pazar
G: 29/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Vladimir Putin - İlham Aliyev
Vladimir Putin - İlham Aliyev

Putin, Azerbaycan lideri Aliyev’den uçağın düşürüldüğü “Trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür diledi. Putin, uçak Grozni'ye inerken Ukrayna İHA'larının saldırdığını, bu sırada Rus hava savunmasının aktif olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Putin’in bu görüşmede Aliyev’den özür dilediği açıklandı. Rusya'nın Interfax haber ajansının haberine göre, iki lider Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait bir yolcu uçağının Kazakistan'da düşmesi konusunu ele aldı. Interfax, Rusya Devlet Başkanı'nın söz konusu olay 'Rusya hava sahasında gerçekleştiği' için Aliyev'den özür dilediğini kaydetti. Hafta içi AZAL uçağı Kazakistan'da düşmüş, Rus hava savunma sisteminin uçağı vurduğu iddia edilmişti.


#Azerbaycan
#Rusya
#uçak
#Vladimir Putin
#İlham Aliyev

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