Uçak dış müdahaleyle düştü

Yapılan açıklamada, ön soruşturmanın tamamlandığı, kapsamlı soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi. 38 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev de açıklamalarda bulundu. Kazakistan tarafına ilk sinyal yerel saatle 10.43'te Rusya’nın Rostov hava kontrol merkezi memurları tarafından verildi. Hava durumu nedeniyle uçağın Aktau'ya yöneldiği belirtildi. Uçak iki kez inmeyi denedi. Bir süre sonra mürettebatla irtibat kesildi, ardından uçak düştü. Uçağın iki kara kutusu da bulundu, soruşturma devam ediyor. Azerbaycan basınında da, uçağın Rus füzesinin şarapnel parçaları nedeniyle düştüğüne ilişkin haberler çıkmıştı. Azerbaycan Hava Yolları, kazaya ilişkin inceleme tamamlanıncaya kadar 7 Rus şehrine, Kazakistan'a bağlı Qazak Air da Yekaterinburg kentine uçuşları askıya aldı.





ABD: ACEMİ RUSLAR DÜŞÜRDÜ

ABD’den yetkililer de kazayla ilgili ilk kez bir değerlendirme sundu. ABD'li yetkili, ilk belirtilerin doğrulanması halinde, bunun yanlış kimlik tespiti vakası olabileceğini söyledi. Buna göre yetersiz eğitimli Rus birliklerinin, Ukrayna'nın İHA saldırılarına karşı ihmalkarca ateş açarak yolcu uçağını vurduğu tahmin ediliyor. Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya'dan yetkililer, soruşturma tamamlanana kadar kazayla ilgili spekülasyon yapılmaması çağrısında bulundu. Rusya’dan yapılan açıklamada, uçağın düşmesiyle ilgili “varsayımlarda” bulunulmaması konusunda uyarıda bulunuldu.





Güler'den taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Azerbaycan Hava Yollarına ait uçağın Kazakistan'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'a taziye ziyaretinde bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Yaşar, ziyaretinde Büyükelçi Memmedov'a kazadan duyulan üzüntüyü ifade ederek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.





Türk heyet düşen uçak için Bakü’de

Azerbaycan uçağının düşüş nedenini araştırmak, teknik ve operasyonel analizler yapmak için Türkiye’den 8 kişilik inceleme heyeti görevlendirildi. Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansı’nın talebi üzerine gerekli desteği sağlamak amacıyla Türk heyet dün akşam Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye hareket etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, heyetin bugünden itibaren uzmanlık alanları doğrultusunda olayın tüm yönleriyle incelenmesi için Azerbaycan otoriteleri ile koordinasyon içinde çalışmalarını yürüteceğini açıkladı.





Bildiğim bütün duaları okudum

Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağından kurtulan yolcular arasındaki Subhonkul Rahimov, hiç yara almadan kurtulduğu için hala şokta. Düşüş anı ve sonrasında görüntü kaydeden Rahimov, yaşadıklarını anlattı. Patlama sesi duyduklarını, ancak hangi bölgede patlama yaşandığını fark edemediğini belirten Rahimov, “Oksijen maskeleri açıldı. Uçak parçalanacakmış gibi hissediyordum. Türbülans vardı” dedi. Uçağa her bindiğinde dua ettiğini anlatan Rahimov, “Tehlike anında ne biliyorsam her şeyi okudum. Sonra bunun da yeterli olmayacağını, secdede ölmenin daha iyi olacağını düşündüm. Ölümden korkmayın. Ölümü kabullenmelisiniz. Allah ile karşılaşmaya hazırsanız korkmanıza gerek yok” diye konuştu. Kazadan sonra kemerlerini açıp uçaktan çıktıklarını ifade eden Rahimov, sözlerini şöyle tamamladı: “Sağlık ekipleri geldi. Bazıları benim uçaktan çıktığımı anlamadı bile. Bunu öğrenince şaşırdılar.”



