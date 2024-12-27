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Azerbaycan uçağını Rusya mı düşürdü? Kremlin'den iddialara cevap geldi

Azerbaycan uçağını Rusya mı düşürdü? Kremlin'den iddialara cevap geldi

11:0427/12/2024, Cuma
DHA
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Azerbaycan Hava Yolları uçak kazasına bir Rus füzesinin neden olduğunu doğrulamıştı.
Azerbaycan Hava Yolları uçak kazasına bir Rus füzesinin neden olduğunu doğrulamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü iddiasıyla ilgili olarak, “Soruşturma tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Hava Yolları'na ait ‘Embraer 190' tipi yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.


Uçakta 5'i mürettebat 62'si yolcu olmak üzere toplam 67 kişi bulunuyordu. Yolculardan 37'sinin Azerbaycan, 6'sının Kazakistan, 3'ünün Kırgızistan ve 16'sının Rusya vatandaşı olduğu açıklandı. Kazada 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise kurtarıldı.


"Soruşturma tamamlanana kadar bekleyeceğiz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov uçağın Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü iddiaları üzerine yaptığı açıklamada,
“Soruşturmanın sonuçlarından önce herhangi bir hipotez ortaya atmak yanlış olur. Elbette bunu yapmayacağız. Kimse yapmamalı. Soruşturma tamamlanana kadar beklememiz gerekiyo
r" ifadelerini kullandı.




#Kremlin
#Rusya
#uçak kazası

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