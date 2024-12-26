Azerbaycan hükümet kaynakları: Uçağı Rus füzesi düşürdü

Azerbaycan hükümet kaynakları Euronews'e yaptıkları açıklamada Kazakistan'ın Aktau şehrinde meydana gelen Azerbaycan Hava Yolları uçak kazasına bir Rus füzesinin neden olduğunu ifade etti.

Kaynaklara göre füze, Grozni üzerindeki bir drone hava faaliyeti sırasında 8432 sefer sayılı uçağa ateşlendi ve uçuşun ortasında uçağın yanında patlayan şarapnel yolcuları ve kabin ekibini vurdu.

Hükümet kaynakları, pilotların acil iniş taleplerine rağmen hasar gören uçağın herhangi bir Rus havaalanına inmesine izin verilmediğini ve Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'daki Aktau'ya doğru uçmasının emredildiğini söyledi.

Verilere göre, uçağın GPS navigasyon sistemleri deniz üzerindeki uçuş yolu boyunca sıkışmıştı. Yerel medya kuruluşları, uçağın 62'si yolcu, beşi mürettebat olmak üzere toplam 67 kişiyi taşıdığını bildirdi.

Azerbaycan Hava Yolları'nın X'te yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre uçaktaki 62 yolcudan 37'sinin Azerbaycan, 16'sının Rusya, altısının Kazakistan, üçünün ise Kırgızistan vatandaşı olduğu ifade edildi.