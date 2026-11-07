Polonya'da ağır silahlarla saldırı: En az beş ölü 10 yaralı

Silahlı saldırgan polis tarafından yakalandı; saldırı sonucu bir polis de yaralandı.

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Polonya'nın Krakov kentinin merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Polonya basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 15.00 sıralarında Krakov'un merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren saldırgan araçtan çevredekilere ateş açtı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bir ambulans helikopter de bölgeye iniş yaptı.

En az beş ölü, 10 yaralı

Malopolska Polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırganın polis ekiplerince vurulduğu ve hastaneye nakledildiği aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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Halka "güvenli bir yere geçin" çağrısı

Yetkililer, bölge sakinleri ve turistlere Ana Meydan'a gelmemeleri, çevrede bulunanlara güvenli bir yere geçmeleri çağrısında bulundu.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, X hesabından yaptığı paylaşımda, Krakov şehir merkezinde yaşanan olaylara ilişkin haberleri büyük endişeyle karşıladığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Nawrocki, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediğini vurguladı.

Polonya'da yargı krizi

Polonya’da Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile Başbakan Donald Tusk hükümeti arasındaki siyasi ve kurumsal kriz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ile yardımcısı Bartlomiej Sochanski’nin mahkemenin çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle bir aylığına açığa alınmasıyla daha da tırmanmıştı.

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Karar üzerine Senegal’e resmi ziyarette bulunmak üzere yola çıkan Nawrocki, uçağı İspanya hava sahasındayken gelişmelerden haberdar olmuş ve ülkesine dönme kararı almıştı. Tusk hükümeti yaşananları hukukun üstünlüğünün yeniden tesisi olarak savunurken, muhalefet Anayasa Mahkemesi’ne yönelik müdahaleyi darbe girişimi olarak nitelendirmişti.

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