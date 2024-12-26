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Ukrayna Azerbaycan uçağını Rusya'nın düşürdüğünü iddia etti: Hava sahasını kapatmalıydı

Ukrayna Azerbaycan uçağını Rusya'nın düşürdüğünü iddia etti: Hava sahasını kapatmalıydı

00:1326/12/2024, Perşembe
AA
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Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da 1 günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.
Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da 1 günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'nın Grozni şehrine giden Azerbaycan Havayollarına ait (AZAL) Embraer 190 tipi uçağın, Rus hava savunma sistemleri tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu düşürüldüğünü iddia etti.

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko, Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayollarına ait (AZAL) Embraer 190 tipi uçağın, Rus hava savunma sistemince düşürüldüğünü ileri sürdü.

Kovalenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Havayollarına ait Embraer 190 tipi uçağın bugün Bakü-Grozni seferini yaparken düşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uçağın Rus hava savunma sistemince vurulduğunu iddia eden Kovalenko, şu ifadeyi kullandı:

"Bu sabah Bakü'den Grozni'ye uçan Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer 190 uçağı, Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Rusya'nın Grozni üzerindeki hava sahasını kapatması gerekiyordu ama bunu yapmadı. Uçak, Ruslar tarafından hasar gördü ve Grozni'ye acil iniş yapıp insanların hayatını kurtarmak yerine Kazakistan'a gönderildi."


Kazakistan'daki uçak kazası

AZAL'ın Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

AZAL, uçakta 5'i mürettebat, 62'si yolcu 67 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Azerbaycan Başsavcılığı, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını bildirdi.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da 1 günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.


#Rusya
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#Kazakistan
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