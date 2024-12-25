Yolcu uçağının düşme anı saniye saniye kamerada.
Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında yolcu uçağı düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yetkililer uçakta bulunan 72 kişiden 25 kişinin kurtarıldığını açıkladı. AZAL'a ait Bakü-Grozniy seferini yapan yolcu uçağının kuş sürüsüne çarptığı aktarıldı.
Bakü-Grozni seferi yapan Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.
AZAL'a ait Bakü-Grozniy seferini yapan yolcu uçağının kuş sürüsüne çarptığı aktarıldı.
Azerbaycan yolcu uçağı Kazakistan'da düştü: İşte uçağın düşme anı ve olay yerinden ilk görüntüler
Dünya
25 Aralık, Çarşamba
Düşen uçakta 72 kişi var
Düşen uçakta 72 kişi var
Acil iniş sırasında düşen uçakta 67'si yolcu 72 kişi olduğu belirtildi.
Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne ait
Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne ait
Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, Aktau kenti yakınlarında Bakü-Grozniy seferi yapan
Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne ait
yolcu uçağı düştüğünü duyurdu.
25 kişi kurtarıldı
25 kişi kurtarıldı
Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken yetkililer
uçakta bulunan 25 kişinin kurtarıldığını
duyurdu.
Azerbaycan yolcu uçağı Kazakistan'da düştü: İşte uçağın düşme anı ve olay yerinden ilk görüntüler
Dünya
25 Aralık, Çarşamba
Uçağın, düşmeden önce sis nedeniyle Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki Mahaçkale kentine yönlendirildiği ifade edildi.
#Yolcu uçağı
#kaza
#Kazakistan