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ABD'de uçak kazası: 5 ölü

ABD'de uçak kazası: 5 ölü

09:217/11/2024, Perşembe
DHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD'nin Arizona eyaletindeki uçak kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Arizona eyaletindeki uçak kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Mesa Polis Departmanı ve Mesa İtfaiye ve Sağlık Departmanının paylaştığı bilgiye göre, Mesa'daki Falcon Field Havaalanı'nda küçük bir jet, kalkış yaparken pistin yanındaki yolda bir araca çarptı. Kazada, pilot, yardımcı pilot, 2 yolcu ve araç sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



#ABD
#Arizona
#Mesa

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