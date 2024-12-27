Azerbaycan Türkiye'den talep etti: 8 kişilik heyet düşen uçağı inceleyecek

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta, Kazakistan'ın Aktau şehriyakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise uçağın Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü iddiasıyla ilgili olarak, " Soruşturma tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor" demişti.

Hakem Türkiye olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan'da düşen Azerbaycan Havayolları'na ait uçağı araştırmak, teknik ve operasyonel analizler yapmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla 8 kişilik bir inceleme heyetininin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, inceleme talebinin Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansı’ndan geldiğini de ifade etti.

Bakan Uraloğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Azerbaycan Havayolları AZAL’a ait yolcu uçağının Kazakistan’ın Aktau şehrinde yaşadığı kaza-kırım sonrası Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansı’nın talebi üzerine, kazanın nedenlerini araştırmak, teknik ve operasyonel analizler yapmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla 8 kişilik bir inceleme heyetini görevlendirdik.

Heyetimiz, bu akşam Bakü'ye hareket edecek ve yarından itibaren uzmanlık alanları doğrultusunda olayın tüm yönleriyle incelenmesi için Azerbaycan Otoriteleri ile koordinasyon içinde çalışmalarını yürütecek.

Türkiye olarak her koşulda Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu belirtiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Azerbaycan Havayolları AZAL’a ait yolcu uçağının Kazakistan’ın Aktau şehrinde yaşadığı kaza-kırım sonrası Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansı’nın talebi üzerine, kazanın nedenlerini araştırmak, teknik ve operasyonel analizler yapmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla 8… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) December 27, 2024







