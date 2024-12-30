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Güney Kore'de Devlet Başkanı hakkında tutuklama emri

Güney Kore'de Devlet Başkanı hakkında tutuklama emri

07:0430/12/2024, Pazartesi
IHA
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Güney Kore'de muhalefet sıkıyönetim kararını hukuksuz bularak Yoon'un azli için önerge vermişti.
Güney Kore'de muhalefet sıkıyönetim kararını hukuksuz bularak Yoon'un azli için önerge vermişti.

İlan ettiği sıkıyönetim nedeniyle yetkileri askıya alınan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında “isyan” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla tutuklama emri çıkarılması talep edildi.

Güney Kore Devlet Başkanı
Yoon Suk Yeol
'un yetkilerinin askıya alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sıkıyönetim soruşturmasını yürüten soruşturma komisyonu, daha önce yapılan 3 ifade verme çağrısını da dikkate almaması nedeniyle Yoon hakkında “isyan” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla tutuklama emri çıkarılmasını talep etti. Tutuklama emri talebinin Seul Bölge Mahkemesi tarafından değerlendirileceği belirtildi. Son gelişmeyle birlikte, Güney Kore tarihinde ilk kez hakkındaki azil süreci devam eden bir devlet başkanı için tutuklama emri talep edilmiş oldu.


Azil süreci başlatılmıştı


Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol “muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmiş, ancak sıkıyönetim kararı Ulusal Meclis tarafından yapılan oylama ile geçersiz kılınmıştı. Bunun üzerine geri adım atan Yoon, sıkıyönetim uygulamasının yürürlükten kaldırıldığını duyurmuştu. Muhalefet partileri ise sıkıyönetim kararının hukuksuz olduğunu iddia ederek Yoon'un görevden alınmasını öngören bir azil önergesini Ulusal Meclis'e sunmuştu. Önergenin kabul edilmesi üzerine Yoon'un yetkileri askıya alınmış ve hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yoon hakkında “isyan” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla soruşturma açılırken, Yoon'un soruşturma komisyonu tarafından yapılan 3 ifade verme çağrısını da dikkate almadığı kamuoyuna yansımıştı.




#Yoon Suk Yeol
#Güney Kore
#sıkı yönetim

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