Güney Kore'deki uçak kazasında yolcunun ailesine son mesajı ortaya çıktı

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, kazadan kısa bir süre önce uçağa kuş çarpması riskiyle ilgili uyarı gönderildiğini duyurdu. Yangına müdahale eden ekipler, büyük ölçüde yanarak tahrip olan uçaktan yalnızca 1 yolcu ve 1 kabin görevlisini kurtarmayı başardı.