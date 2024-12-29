Güney Kore'deki uçak kazasında yolcunun ailesine son mesajı ortaya çıktı

Güney Kore'de piste iniş sırasında duramayarak duvara çarpıp infilak eden Boeing 737-800 tipi uçaktaki 175 yolcudan birinin kazadan hemen önce ailesine gönderdiği mesajda uçağın neden inemediğini söylediği görüldü.
Duvara çarptı
İtfaiye ekipleri, uçağın kontrol kaybı sonucu havalimanını çevreleyen duvara çarptığını belirtti. Kazada, uçakta bulunan 175 yolcu ve 6 mürettebattan ilk belirlemelere göre 124 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kazanın iniş takımlarında yaşanan bir arızadan kaynaklandığını açıkladı.
- Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, kazadan kısa bir süre önce uçağa kuş çarpması riskiyle ilgili uyarı gönderildiğini duyurdu. Yangına müdahale eden ekipler, büyük ölçüde yanarak tahrip olan uçaktan yalnızca 1 yolcu ve 1 kabin görevlisini kurtarmayı başardı.
Bangkok-Muan seferini gerçekleştiren uçakta 2 Tayland vatandaşı dışında tüm yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu açıklandı. Toplam 181 kişiyi taşıyan uçakta, 179 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
Son mesaj
Öte yandan kaza yapan uçağın içindeki bir yolcunun ailesine attığı son mesaj ortaya çıktı.
İniş takımları açılmadı
Yerel basında yer alan haberlerde ise uçağın iniş takımlarında arıza meydana geldiği iddia edildi.
Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, kurtarma çalışmaları için gereken tüm çabanın gösterilmesi talimatını verdi.
Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.