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Kuzey Koreli asker Ukrayna'da esir alındı: Güney Kore istihbaratı açıkladı

Kuzey Koreli asker Ukrayna'da esir alındı: Güney Kore istihbaratı açıkladı

12:2527/12/2024, Cuma
AA
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Kuzey Koreli askerin Ukrayna'da rehin alındığı doğrulandı.
Kuzey Koreli askerin Ukrayna'da rehin alındığı doğrulandı.

Rusya'nın yanında savaşmak üzere cepheye gönderilen Kuzey Koreli bir askerin Ukrayna'da esir alındığına dair ilk resmi açıklama geldi. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, yaptığı açıklamayla Kuzey Koreli askerin rehin alındığını teyit etti.

Güney Kore, Rusya saflarında savaşmak üzere cephe hattına gönderilen Kuzey Koreli bir askerin Ukrayna güçleri tarafından yakalandığını doğruladı.


Ukrayna, Rusya saflarında savaşan Kuzey Koreli bir askeri esir aldı.

Güney Kore istihbaratı doğruladı

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, (NIS) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Müttefik bir ülkenin istihbarat teşkilatıyla gerçek zamanlı bilgi paylaşımı yoluyla, yaralı bir Kuzey Koreli askerin yakalandığı teyit edildi." ifadelerini kullandı. Böylece Rusya saflarında Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Koreli bir askerin yakalandığına dair ilk resmi doğrulama geldi. Güney Koreli askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin, savaş alanındaki deneyimleriyle konvansiyonel askeri yeteneklerini modernize etmek için bu savaştan yararlandığını düşünüyor.



Zelenskiy '3 bin' diyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada, savaşta yaklaşık 3 bin Kuzey Koreli askerin "öldürüldüğünü ya da yaralandığını" belirtmişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) 23 Aralık'taki açıklamasında, 1000'den fazla Kuzey Kore askerinin öldürüldüğünü ve Pyongyang'ın "askerlerin rotasyonu veya ilave konuşlandırılması" için hazırlık yaptığını ifade etmişti.



#Kuzey Kore
#Rusya
#Güney Kore
#Ukrayna

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