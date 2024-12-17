Kuzey Kore ve Rusya'nın hamlesi 10 ülke ve Avrupa Birliği'ni alarma geçirdi

Rusya'nın, kitle imha silahları ve bunların teslimat araçları da dahil olmak üzere, Kuzey Kore'nin yasadışı silah programına sağlayabileceği herhangi bir siyasi, askeri veya ekonomik destek konusunda derin endişe duyuyoruz. Bu durum, Kore Yarımadası'nda zaten gergin olan ortamı daha da kötüleştirecektir"