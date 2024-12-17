Kuzey Kore ve Rusya'nın hamlesi 10 ülke ve Avrupa Birliği'ni alarma geçirdi

ABD, Güney Kore, Japonya ve Avrupa Birliği’nin de aralarında bulunduğu 10 ülke, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki artan askeri iş birliğini sert bir şekilde kınadı.
Kuzey Kore ile Rusya arasındaki artan askeri iş birliğine, ABD, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, İngiltere ve AB’den tepki geldi.
"Şiddetle kınıyoruz"
10 ülkenin dışişleri bakanları ile AB yüksek temsilcisi tarafından yayınlanan ortak açıklamada, "Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya konuşlandırılması da dâhil olmak üzere, Kuzey Kore - Rusya arasındaki artan askeri iş birliğini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
"Ciddi güvenlik riskleri doğuruyor"
Kuzey Kore'nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa verdiği doğrudan desteğin çatışmanın tehlikeli bir şekilde genişlediğine işaret ettiği vurgulanan açıklamada, bunun da "Avrupa ile Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliği için ciddi riskler doğurduğu" kaydedildi.