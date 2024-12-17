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Kuzey Kore ve Rusya'nın hamlesi 10 ülke ve Avrupa Birliği'ni alarma geçirdi

Kuzey Kore ve Rusya'nın hamlesi 10 ülke ve Avrupa Birliği'ni alarma geçirdi

09:5217/12/2024, Salı
IHA
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Kuzey Kore ve Rusya arasındaki artan askeri iş birliği Batılı ülkeleri telaşlandırdı.
Kuzey Kore ve Rusya arasındaki artan askeri iş birliği Batılı ülkeleri telaşlandırdı.

ABD, Güney Kore, Japonya ve Avrupa Birliği’nin de aralarında bulunduğu 10 ülke, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki artan askeri iş birliğini sert bir şekilde kınadı.

Kuzey Kore
ve
Rusya
arasında ikili ilişkiler giderek artıyor...

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki artan askeri iş birliğine, ABD, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, İngiltere ve AB’den tepki geldi.


Kim Jong-Un - Vladimir Putin

"Şiddetle kınıyoruz"


10 ülkenin dışişleri bakanları ile AB yüksek temsilcisi tarafından yayınlanan ortak açıklamada, "Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya konuşlandırılması da dâhil olmak üzere, Kuzey Kore - Rusya arasındaki artan askeri iş birliğini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.


"Ciddi güvenlik riskleri doğuruyor"


Kuzey Kore'nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa verdiği doğrudan desteğin çatışmanın tehlikeli bir şekilde genişlediğine işaret ettiği vurgulanan açıklamada, bunun da "Avrupa ile Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliği için ciddi riskler doğurduğu" kaydedildi.



"Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere Rusya'ya balistik füzeler, top mermileri ve diğer askeri malzemeleri ihraç etmesi ve Rusya'nın Kuzey Kore askerlerine silah veya ilgili malzemeler ile ilgili eğitimler vermesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1718 (2006), 1874 (2009) ve 2270 (2016) sayılı kararlarının açıkça ihlalidir"
denilen açıklamada, "
Rusya'nın, kitle imha silahları ve bunların teslimat araçları da dahil olmak üzere, Kuzey Kore'nin yasadışı silah programına sağlayabileceği herhangi bir siyasi, askeri veya ekonomik destek konusunda derin endişe duyuyoruz. Bu durum, Kore Yarımadası'nda zaten gergin olan ortamı daha da kötüleştirecektir"
ifadelerine yer verildi.


#Ukrayna
#Rusya
#Kuzey Kore

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