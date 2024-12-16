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Suriye’deki Rus üsleri ne olacak? Kremlin'den açıklama geldi

Suriye’deki Rus üsleri ne olacak? Kremlin'den açıklama geldi

17:0916/12/2024, Pazartesi
DHA
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Kremlin Suriye'deki askeri üslerle ilgili nihai kararını henüz vermedi
Kremlin Suriye'deki askeri üslerle ilgili nihai kararını henüz vermedi

Rusya Hükümet Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye’de Rusya’ya ait askeri üslerin durumuna ilişkin nihai bir kararın henüz verilmediğini açıkladı.

Kanlı Esed rejimi tarihin karanlık sayfalarına gömülürken rejimin en büyük destekçisi Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinin geleceği merak konusu.


Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları gazetecilere değerlendirdi.


"Diyalog sürecinde belirlenecek”


Peskov, Suriye'deki Rus askeri üslerinin durumuyla ilgili,
"Şu anda bu konuyla ilgili nihai karar yok. Halihazırda ülkedeki durumu kontrol eden güçlerin temsilcileriyle iletişim halindeyiz. Bunlar diyalog sürecinde belirlenecek”
dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna ile Noel zamanı ateşkes ve tutuklu takası yapılmasını teklif ettiğini hatırlatan Peskov, Putin'in bunu desteklediğini fakat Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in bu teklifi reddettiğini aktardı.



#Rusya
#Peskov
#Esed

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