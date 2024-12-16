Suriye’deki Rus üsleri ne olacak? Kremlin'den açıklama geldi

Rusya Hükümet Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye’de Rusya’ya ait askeri üslerin durumuna ilişkin nihai bir kararın henüz verilmediğini açıkladı.
Kanlı Esed rejimi tarihin karanlık sayfalarına gömülürken rejimin en büyük destekçisi Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinin geleceği merak konusu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları gazetecilere değerlendirdi.
"Diyalog sürecinde belirlenecek”
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna ile Noel zamanı ateşkes ve tutuklu takası yapılmasını teklif ettiğini hatırlatan Peskov, Putin'in bunu desteklediğini fakat Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in bu teklifi reddettiğini aktardı.