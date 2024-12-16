Rusya’ya kaçan Esed’den ilk açıklama: Suriye’den ayrılmam planlı değildi

“8 Aralık 2024 Pazar gününün son saatlerine kadar Şam’da görevlerimi yerine getirmeye devam ettim. Terörist güçler Şam’a sızarken, Lazkiye’ye geçerek Rus müttefiklerimizle ortak operasyonları denetledim. O sabah Hmeymim hava üssüne vardığımda, cephe hatlarımızdan ve son savunma noktalarımızdan tamamen çekildiğimiz anlaşıldı. Sahadaki durum kötüleştikçe, Rus hava üssü bile insansız hava araçlarıyla artan saldırılar altında kaldı. Geriye kalan tek çözüm, Rus müttefiklerimizden komuta zincirinin derhal devredilmesini istemek oldu. Böylece, Suriye Devleti’nin liderlik merkezi o gün çöktü ve Şam’daki son pozisyonların çökmesinin ardından tüm devlet kurumları tamamen felç oldu. Bu olaylar sırasında hiçbir noktada görevimden istifa etmeyi ya da sığınma talebinde bulunmayı düşünmedim; ne de herhangi bir kişi ya da grup tarafından böyle bir öneride bulunuldu."