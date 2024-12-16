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Rusya’ya kaçan Esed’den ilk açıklama: Suriye’den ayrılmam planlı değildi

Rusya’ya kaçan Esed’den ilk açıklama: Suriye’den ayrılmam planlı değildi

Furkan Erten
16:0416/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşşar Esed, kaçtığı Rusya'dan açıklama yayımladı.
Beşşar Esed, kaçtığı Rusya'dan açıklama yayımladı.

Suriyeli devrimcilerin tahakkümüne son verdiği Beşşar Esed kaçtığı Moskova'dan açıklama yaptı. Kendisinden övgüyle bahseden devrik lider, son ana kadar ülkeden kaçmadığını öne sürdü.

Suriye’den son ana kadar ayrılmadığını iddia eden Esed açıklamasında şunlara yer verdi:

“8 Aralık 2024 Pazar gününün son saatlerine kadar Şam’da görevlerimi yerine getirmeye devam ettim. Terörist güçler Şam’a sızarken, Lazkiye’ye geçerek Rus müttefiklerimizle ortak operasyonları denetledim. O sabah Hmeymim hava üssüne vardığımda, cephe hatlarımızdan ve son savunma noktalarımızdan tamamen çekildiğimiz anlaşıldı. Sahadaki durum kötüleştikçe, Rus hava üssü bile insansız hava araçlarıyla artan saldırılar altında kaldı. Geriye kalan tek çözüm, Rus müttefiklerimizden komuta zincirinin derhal devredilmesini istemek oldu. Böylece, Suriye Devleti’nin liderlik merkezi o gün çöktü ve Şam’daki son pozisyonların çökmesinin ardından tüm devlet kurumları tamamen felç oldu. Bu olaylar sırasında hiçbir noktada görevimden istifa etmeyi ya da sığınma talebinde bulunmayı düşünmedim; ne de herhangi bir kişi ya da grup tarafından böyle bir öneride bulunuldu."


Kendi halkına kimyasal silahlarla saldıran Esed, kişisel makamlar peşinde koşmadığını iddia etti. Sednaya’da Kassam mücahitlerini esir tuttuğu ortaya çıkan Esed, Filistin direnişini de desteklediklerini öne sürdü. Esed, “Halkıma ve vatanıma ihanet etmedim.” dedi.



#Beşşar Esed
#Rusya
#Suriye

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