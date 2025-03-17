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Kuzey Kore G7 ülkelerine resti çekti: Nükleer silah kapasitesini artırmaya devam edeceğiz

Kuzey Kore G7 ülkelerine resti çekti: Nükleer silah kapasitesini artırmaya devam edeceğiz

12:2017/03/2025, Pazartesi
AA
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Kuzey Kore, G7 ülkelerinin "Nükleer silah programlarından vazgeçin" çağrısına karşı çıktı.
Kuzey Kore, G7 ülkelerinin "Nükleer silah programlarından vazgeçin" çağrısına karşı çıktı.

Kuzey Kore, G7 ülkelerinin Pyongyang yönetiminin tüm nükleer silah, kitle imha silahları ve balistik füze programlarından vazgeçmesi çağrısına tepki gösterdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün G7 ülkelerinin ortak açıklamasına ilişkin tepkisine yer verildi.


Açıklamada, G7 ülkelerinin, Pyongyang'ın nükleer silah ve balistik füze programlarından vazgeçmesi çağrısına tepki gösterilerek, Kuzey Kore'nin dış tehditlere karşı nükleer kapasitesini artırmayı sürdüreceği vurgulandı.


Bu programların, ülkenin egemenlik hakkı olduğu savunulan açıklamada, G7 ülkelerinin caydırıcılık teklifi ve nükleer paylaşım adı altında yasa dışı ve kötü niyetli nükleer silahların yayılmasına odaklandığı ileri sürüldü.


Açıklamada G7, küresel barışı ve istikrarı tehdit etmekle suçlandı.


Kanada'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'yla ilgili ülkeler tarafından yapılan ortak açıklamada, Kuzey Kore'den ilgili tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun olarak tüm nükleer silah, diğer kitle imha silahları ve balistik füze programlarından vazgeçmesi talep edilmişti.



#G7
#Kuzey Kore
#Nükleer
#Pyongyang

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