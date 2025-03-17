Kuzey Kore G7 ülkelerine resti çekti: Nükleer silah kapasitesini artırmaya devam edeceğiz

Bu programların, ülkenin egemenlik hakkı olduğu savunulan açıklamada, G7 ülkelerinin caydırıcılık teklifi ve nükleer paylaşım adı altında yasa dışı ve kötü niyetli nükleer silahların yayılmasına odaklandığı ileri sürüldü.

Kanada'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'yla ilgili ülkeler tarafından yapılan ortak açıklamada, Kuzey Kore'den ilgili tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun olarak tüm nükleer silah, diğer kitle imha silahları ve balistik füze programlarından vazgeçmesi talep edilmişti.