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Rusya: Kuzey Kore ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasına bağlıyız

Rusya: Kuzey Kore ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasına bağlıyız

15:5221/03/2025, Cuma
AA
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Şoygu, Kuzey Kore'nin başkent Pyongyang'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Şoygu, Kuzey Kore'nin başkent Pyongyang'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Kuzey Kore ile yaptıkları kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasına bağlı kaldıklarını söyledi.Şoygu, Rusya ile Kuzey Kore arasında geçen yıl kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığına dikkati çekerek, "Bu anlaşma, geniş yelpazede ortaklığın ve stratejik etkileşimin derinleştirilmesini amaçlayan Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik temel ilkeleri içeriyor. Rus tarafı, anlaşmanın hükümlerine koşulsuz bağlılığını teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Kuzey Kore ile yaptıkları kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasına bağlı kaldıklarını söyledi. Şoygu, Kuzey Kore'nin başkent Pyongyang'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.


Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından kabul edildiği bilgisini paylaşan Şoygu, Kim ile görüşmenin 2 saatten fazla sürdüğünü ve verimli geçtiğini belirtti.

Kim'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajını ilettiğini kaydeden Şoygu, görüşmede Kore Yarımadası'ndaki güvenlikle ilgili durumu, Ukrayna meselesini ve Rusya ile ABD arasında başlayan diyaloğu ele aldıklarını anlattı.

Şoygu, Rusya ile Kuzey Kore arasında geçen yıl kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığına dikkati çekerek, "Bu anlaşma, geniş yelpazede ortaklığın ve stratejik etkileşimin derinleştirilmesini amaçlayan Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik temel ilkeleri içeriyor. Rus tarafı, anlaşmanın hükümlerine koşulsuz bağlılığını teyit ediyor." ifadelerini kullandı.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Haziran 2024'te Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.

Aralık 2024'te yürürlüğe giren anlaşma, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngörüyor.



#Kuzey Kore
#Rusya
#Sergey Şoygu
#kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması

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