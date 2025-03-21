Kuzey Kore'den iki ülkeye gözdağı: Yeni uçaksavar füze sistemini test etti

"ABD ve Güney Kore'yi kontrol altına almak gerekirse en yıkıcı ve ölümcül silahların kullanımı da dahil tüm seçenekler ordumuz tarafından değerlendirilecektir" uyarısında bulunulmuştu. ABD ve Güney Kore'nin nükleer silahlara sahip bir devletin güvenliğini tehlikeye atmasının en ağır sonuçlara yol açabileceği kaydedilen açıklamada, "ABD ve Güney Kore ordularını sorumsuz ve tehlikeli askeri eylemlerini bir an önce durdurmaya çağırıyor, bunların yol açacağı feci sonuçlar konusunda bir kez daha uyarıyoruz"