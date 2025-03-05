Kuzey Koreli askerler Rusya'dan İHA eğitimi alıyor: Güney Kore istihbaratı açıkladı

İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) Milletvekili Yu Yong-weon, yakın zamanda Kiev'e yaptığı ziyarette Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov tarafından kendisine iletilen istihbarata dayanarak basına açıklamalarda bulundu. Kuzey Kore'nin, Rusya'da bulunan 5 askeri üste yaklaşık 3 bin 500 askerini eğitim için gönderdiğini ileri süren Yu, Pyongyang'ın, yakında Moskova'ya destek amacıyla "üçüncü bir asker sevkiyatı daha yapabileceğini" de öne sürdü.