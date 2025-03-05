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Kuzey Koreli askerler Rusya'dan İHA eğitimi alıyor: Güney Kore istihbaratı açıkladı

Kuzey Koreli askerler Rusya'dan İHA eğitimi alıyor: Güney Kore istihbaratı açıkladı

15:345/03/2025, Çarşamba
AA
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Güney Kore istihbaratı, Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaşmaları için cephe hattına gönderilen Kuzey Koreli askerlerin, insansız hava araçları (İHA) operasyonları ve taktikleri konusunda eğitim aldıklarına dair işaretler olduğunu belirtti.

Ulusal İstihbarat Servisinin (NIS) güncel değerlendirmesinde, Moskova'nın, cephe hattına asker göndermesi karşılığında Pyongyang'a İHA teknolojisi sağlamış olabileceği öne sürüldü. NIS açıklamasında,
"Rusya'ya gönderilen Kuzey Koreli askerlerin İHA operasyonları ve taktikleri konusunda eğitim aldıklarına dair bazı emareler mevcut. İki taraf arasındaki olası İHA işbirliğini yakından takip ediyoruz."
ifadelerine yer verildi.
Güney Kore.

'Üçüncü sevkiyat yapılabilir'

İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) Milletvekili Yu Yong-weon, yakın zamanda Kiev'e yaptığı ziyarette Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov tarafından kendisine iletilen istihbarata dayanarak basına açıklamalarda bulundu. Kuzey Kore'nin, Rusya'da bulunan 5 askeri üste yaklaşık 3 bin 500 askerini eğitim için gönderdiğini ileri süren Yu, Pyongyang'ın, yakında Moskova'ya destek amacıyla "üçüncü bir asker sevkiyatı daha yapabileceğini" de öne sürdü.

Rusya'da kaç Koreli asker var?

Güney Kore basınında ocak ayında çıkan haberlerde, Kuzey Kore'nin Rusya saflarında savaşmaları için Kursk'a 1000 ile 3 bin arasında asker sevk ettiği iddia edilmişti. Kuzey Kore'nin, 2024'te Rusya'nın batı cephesindeki Kursk bölgesine yaklaşık 11 bin asker konuşlandırdığı ileri sürülüyor. NIS, Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaşmaları için cephe hattına gönderilen Kuzey Koreli askerlerden 300'ünün öldüğü, yaklaşık 2 bin 700'ünün yaralandığına dair bir istihbarat raporu paylaşmıştı.


#Güney KORE
#İnsansız Hava Aracı
#Kuzey Kore
#Rusya

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