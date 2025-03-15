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İngiltere'den dünyaya 'Putin' çağrısı

İngiltere'den dünyaya 'Putin' çağrısı

15:1815/03/2025, Cumartesi
AA
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Starmer, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili dünya liderlerine seslendi.
Starmer, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili dünya liderlerine seslendi.

Çevrim içi toplantının açılışında konuşan Keir Starmer, Putin'in "oyalamaya çalıştığını" söyleyerek, dünya liderlerinden Putin üzerindeki baskıyı arttırmalarını istedi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim sürerken peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor..


Bu kapsamda bir açıklama da İngiltere Başbakanı
Keir Starmer
'dan geldi. Starmer, dünya liderlerine seslendi.

'Barbarca saldırı' dedi


Starmer, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve dünya liderlerinin Ukrayna konusunu masaya yatırdığı çevrim içi toplantının açılışında konuştu.


Ukrayna ve ABD'nin Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği görüşmelere atıfta bulunan Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, 30 günlük koşulsuz ateşkes taahhüdünde bulunarak ülkesinin barıştan yana olduğunu gösterdiğini belirtti.



Buna karşın, Putin'in "oyalamaya çalıştığını" söyleyen Başbakan, Rusya Devlet Başkanı'nın "barış konusunda ciddi olması halinde Ukrayna'ya yönelik barbarca saldırılarını durdurması ve ateşkesi kabul etmesi gerektiğini" sözlerine ekledi.


İngiltere Başbakanı Starmer, şu sözleri sarf etti:

Ancak sadece geri çekilip bunun olmasını bekleyemeyiz. İlerlemeye devam etmeliyiz, ileriye doğru gitmeliyiz ve güvenli ve kalıcı bir barışı hazırlamalıyız. Bu, Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek, herhangi bir anlaşmayı kendimiz savunmaya hazırlıklı olmak ve Putin'i masaya oturmaya zorlamak için gönüllü koalisyon kurmak anlamına geliyor.


Starmer, Ukrayna'da barışın sağlanabilmesi için bu ülkenin savunmasının finansman ve diğer desteklerle güçlendirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.


İngiltere Başbakanı Starmer, ayrıca Vladimir Putin'in "er ya da geç masaya gelmek" zorunda kalacağı değerlendirmesinde bulundu.


Ukrayna konulu zirve düzenlenmişti


İngiltere'nin başkenti Londra'da 2 Mart'ta düzenlenen Ukrayna konulu zirvenin ardından 25 Batılı lider, bugün yine İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen çevrim içi toplantıda Ukrayna'yı masaya yatırıyor.


Ukrayna'da barışın görüşüldüğü toplantıda NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın yanı sıra Avrupa ülkeleri, Ukrayna, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada'dan katılımcılar bir araya geliyor.


Toplantı yine İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğinde yapılıyor.


Londra'da 2 Mart'ta düzenlenen toplantı sonucunda hiçbir sonuç bildirgesi açıklanmamış ancak Starmer, yaptığı basın toplantısında, Ukrayna'ya bir koalisyon gönderme konusunda anlaştıklarını söylemişti.




#İngiltere
#Keir Starmer
#Putin

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