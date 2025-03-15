Solingen sanığı Neo-Nazi çıktı

Solingen kentinde Mart 2024'te kundakladığı evde 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşının yaşamını yitirdiği olayın zanlısı Daniel Szalla’nın (40) Neo-Nazi olduğu belirlendi. Wuppertal Bölge Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu zanlı Szalla, 4 cinayet ve 21 cinayete teşebbüs suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ve

yakınları katıldı.

KUNDAKLAMA İLK DEĞİL

Yangında hayatını kaybeden İsmail (29), Kıymet (28) ile kızları Gizem (5) ve Elis Zhilov’un (3 aylık) avukatı Fatih Zingal, yeni delilleri gündeme getirdi. Ağır yalanan Ayşe ve Nihat Kostadincheva’nın avukatı Seda Başar Yıldız ise sanığın kundaklama eylemi dışında yabancılarla yaşadığı sorunlar nedeni ile birçok yargıya akseden olay yaşadığına dikkat çekti. Sanığın evindeki kıyafetlerinde, materyallerinde ve kitaplarında açıkça Neo-Nazi içerdiğini belirten Avukat Yıldız, Faslı ve İtalyan 2 kişinin tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

ARKADAŞI İFADE VERDİ

Sanığın bilgisayarındaki 4 harici diskte 166 tane Hitler ve Nazi dönemini öven, antisemitik ve aşırı sağ görüşlü görseller bulunması üzerine ifade veren sanık Szalla’nın beraber yaşadığı kız arkadaşı Jessica B’nin, emniyet birimlerinin ve savcılığın bu bilgileri dava dosyasın dahil etmediği anlaşıldı. Bu gelişme üzerine Jessica B. mahkemeye davet edilerek tanık olarak ifadesi alındı. Hakimin, “166 dosya ve mesaj kaydının kime ait ?” sorusu üzerine Jessica B‚ “Harici diski kullanılmış olarak aldık. Kimden aldığımızı anımsamıyorum” cevabını verdi.

BU BİR TERÖR SUÇU

Mağdur ailelerin eski avukatı Adnan Menderes Erdal konuyla ilgili Alman televizyonu WDR’e açıklama yaptı. Erdal, “Savcının soruşturmanın başında ‘Siyasi motif yok’ açıklaması soruşturmanın tarafsızlığını zedeliyor. Sanığın Neo-Nazi. Mevcut savcı ve mahkeme bu dava için yetkili değil. Terör suçu olduğu için Alman Başsavcılığı’nın yetki alnına giriyor” diye konuştu.







