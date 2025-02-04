Solingen canisinden itiraf

Almanya’nın Solingen kentinde Mart 2024’te kundaklanan ve 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının yaşamını yitirdiği ve 3 soydaşımızın ise ağır yaralandığı olayın zanlısı Daniel Szalla (40) suçunu itiraf etti. Wuppertal Mahkemesi’nde dün davanın 2. duruşması görüldü. Davada kundaklamada hayatlarını kaybeden İsmail (29), Kıymet (28) ile kızları Gizem (5) ve Elis Zhilov’u (3 aylık) avukatı Fatih Zingal, ağır yaralanan Nihat, Ayşe ve Salih Kostacinova’yı ise avukatlar Adnan Menderes Erdal ve Seda Başay Yıldız savundu.