Solingen canisinden itiraf

Almanya’nın Solingen kentinde Bulgaristan Türkü 4 soydaşımızın hayatını kaybettiği kundaklama olayının faili Alman Daniel Szalla (40) suçunu itiraf etti.
Almanya’nın Solingen kentinde Mart 2024’te kundaklanan ve 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının yaşamını yitirdiği ve 3 soydaşımızın ise ağır yaralandığı olayın zanlısı Daniel Szalla (40) suçunu itiraf etti. Wuppertal Mahkemesi’nde dün davanın 2. duruşması görüldü. Davada kundaklamada hayatlarını kaybeden İsmail (29), Kıymet (28) ile kızları Gizem (5) ve Elis Zhilov’u (3 aylık) avukatı Fatih Zingal, ağır yaralanan Nihat, Ayşe ve Salih Kostacinova’yı ise avukatlar Adnan Menderes Erdal ve Seda Başay Yıldız savundu.
İNTİKAM DUYGUSUYLA YAPMIŞ
Oturumun başlamasıyla birlikte söz alan sanık avukatları müvekkili Daniel Szalla’nın binayı yaktığını kabul ettiğini bildirdi. Bu gelişme üzerine mahkeme hakimi oturuma ara verdi. Gelişme üzerine duruşma salonunda bulunan, mağdur aile bireyleri fenalaştı. Davaya yeniden başlanmasının ardından söz alan sanık avukatları müvekkillerinin binayı Türk ev sahibi ile yaşadığı sorun nedeni ile intikam duygusu ile gerçekleştirdiğini belirtti. Hazırlanan iddianamede 4 cinayet ve 21 cinayete teşebbüs suçlaması ile yargılanan Szalla’nın ömür boyu hapis cezası isteniyor. Almanya’da ömür boyu hapis cezaları genellikle 15 yıl hapis olarak uygulandığı biliniyor.