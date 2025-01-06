Solingen katliamını sahnede lanetlemişti

Solingen katliamını sahne aldığı sırada haber alan şarkıcı, konserini kesip katliamı lanetlemişti. Ülkede göç dalgasının hızla yayıldığı bir dönemde, memleketi Adana’dan çıkıp gelen Ferdi Tayfur, repertuarında gurbet şarkılarına geniş vermiştir. “Bırak Şu gurbeti”, “Kara Gurbet”, “Yuvasız Kuşlar”, “Yedi Sene Gurbet Gezdim”, “Hasret Sancısı” gibi içinde gurbet ve özlem içeren onlarca şarkıya imza atan Tayfur, sadece gecekondu mahallelerinin değil, yurt dışındaki gurbetçilerin de sesi oldu. Yurt dışında ilk defa plağı basılan sanatçı olan Ferdi Tayfur, Almanya’da gurbetçiler tarafından da çok sevildi.

1993 yılında Almanya’nın Solingen şehrinde ırkçı terör örgütü tarafından Genç ailesinin evinin kundaklanması sonucu 5 Türk’ün hayatını kaybetmesi, tam da Ferdi Tayfur’un Gülhane konseri sırasında kendisine söylendi. Konseri kesip, tepkisini dile getiren Tayfur, “Almanya’nın Solingen şehrinde 5 Türk vatandaşımızı şehit eden Nazileri lanetliyorum. Çünkü dünyanın dört bir bucağına yayılmış olan Türk milletini susturamazlar. Artık Türk milletinin gözü tamamen açılmıştır. Türk milleti neyin iyi neyin kötü olduğunu çok iyi biliyor. Artık bu ilerleme yolundan Türk milletini hiçbir güç durduramaz” ifadelerini kullandı. Konser dinlemeye gelen kalabalık, “Türkiye, Türkiye” sloganlarıyla şarkıcıya eşlik etti. Gurbeti dilinden düşürmeyen sanatçı, gurbetçilere desteğini de hiçbir zaman ihmal etmedi.