Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda 'Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu' düzenlenecek

Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı ile Marmara Üniversitesi İslam Düşüncesi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle tertip edilecek “İnanç ve Yaşam Tarzı Olarak Tevhid ve Nübüvvet” başlıklı sempozyumda, tevhide dayalı İslam inancı ve metafiziğinin tümelliği ve kuşatıcılığı meselesi tarihsel derinliği ve güncel iddiaları açısından ele alınacak.

Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklörünü Araştırma ve Yaşatma Vakfı (TTMFAV) ile Marmara Üniversitesi İslam Düşüncesi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle 11 Ocak Cumartesi günü Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu’nda “Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu” düzenleniyor.

Birbirinden değerli isimlerin konuşma ve sunumlarıyla katkı sağlayacağı sempozyumun açılış töreninin ardından TTMFAV Başkanı Ahmet Özhan “Ötekisizlik Metafiziği: Birliği Düşünmenin İmkân ve Mecburiyeti” başlıklı bir konferans verecek.

Açılış konferansıyla birlikte yedi oturum olarak planlanan sempozyumun her oturumunda sırasıyla bu sorularından birinin cevaplanması ve tartışmaya açılması amaçlanıyor.

09.00-18.30 saatleri arasında tüm gün sürecek sempozyumunu müteakiben saat 19.00’da Vakfın İcra Heyeti Mustafa Hakan Alvan yönetiminde “Tevhid Etsin Dilimiz” tasavvuf konserini gerçekleştirilecek.

Kayıt linkine, konferans programına, bildiri özetlerine ve diğer detaylara https://ttmfav.org.tr/sempozyum adresinden ulaşılabilir.