Daniel Szalla’nın yargılanıyor: Solingen Davası başlıyor

24 Mart 2024 tarihinde Almanya’nın Solingen şehrinde Bulgaristan Türkü 4 soydaşımızın yaşadığı binayı kundaklayarak öldüren, 3 soydaşımızın da ağır yaralanmasına neden olan Alman sanık Daniel Szalla’nın yargılanmasına başlanıyor. Wuppertal Mahkemesi'nde 21 Ocak 2025 günü başlayacak yargılama süreci için haftada bir kez olmak üzere 11 celse öngörülüyor.

Yangında İsmail, Kıymet, Gizem ve Elis olmak üzere 4 bireyini yitiren Zhilov ailesini Frankfurt Barosu avukatı Fatih Zingal, ağır yaralanan Nihat, Ayşe ve Salih Kostacinova’yı ise Hannover Barosu Avukatı Adnan Menderes Erdal ve Seda Başay Yıldız savunacak.

9 Nisan 2024 günü Wuppertal Savcısı Heribert Kaune Gerbart bir basın toplantı düzenleyerek 39 yaşında Solingenli bir Alman'ın zanlı olarak yakalandığını açıklamıştı. Savcı olaydan sonra bir arkadaşını da ağır yaralayan saldırganın ‘Sieg Heil’ diye Nazi sloganı attığını ifade etmişti. Sanık Daniel Szalla’nın olaydan sonra tutuklanma nedeni ‘Adam yaralama sureti ile cinayete tam teşebbüs’ olarak belirtilmişti. Bir başka deyimle zanlı kundaklama suretiyle 4 insanı öldürmekten tutuklanmamıştı.

Mart ayında Almanya’da meydana gelen kundaklamada Bulgaristan Türkü dört soydaşımızın cenazeleri Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla İstanbul üzerinden Bulgaristan’a gönderilmiş, Bulgaristan’ın Filibe şehri yakınlarındaki Köstek ve Uzunkara köylerinde toprağa verilmişti.







